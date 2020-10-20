وزارة الصحة المفوضة تبحث دور مصارف الدم في مواجهة كورونا

اجتمع أمس بديوان وزارة الصحة المفوضة، رئيس قسم المختبرات الطبية سيف الدين الجهيمي، مع مديري مصارف الدم بطرابلس وسبها ومصراتة وصبراتة.

وتمحور الاجتماع حول دور مصارف الدم في مواجهة وباء كورونا والتحديات المختلفة، وإمكانية تطويرها حسب التقنيات العالمية الحديثة، خاصة في ظل تزايد الطلب على بلازما دم المتعافين.

ومن أبرز ما خلص إليه الاجتماع، اعتماد بروتوكول بلازما المتعافين وتوحيده في مصارف الدم كافة، والعمل على توفير بلازما سليمة وخالية من الفيروسات وتحمل نسبة عالية من الأجسام المضادة، والعمل كذلك على توفير المواد المشغلة للأجهزة المخصصة لفصل البلازما العلاجية.

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