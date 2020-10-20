تسجيل 957 إصابة بكورونا و570 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل 957 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين مخالطة وجديدة، مع تعافي 570 مصابا، إلى جانب وفاة 14 مصابا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي في ليبيا إلى 50 ألفا و906 إصابات مؤكدة منذ بدء الجائحة.
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قناة ليبيا
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