ليبيا الان

تسجيل 957 إصابة بكورونا و570 حالة شفاء

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل 957 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين مخالطة وجديدة، مع تعافي 570 مصابا، إلى جانب وفاة 14 مصابا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي في ليبيا إلى 50 ألفا و906 إصابات مؤكدة منذ بدء الجائحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك