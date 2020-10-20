معهد الشرق الأوسط بواشنطن: هناك مفسدون في ليبيا يضعون شرط “النصر الكامل” لتحقيق المصالحة

نظم معهد “الشرق الأوسط” في العاصمة الأمريكية واشنطن ندوة حول ليبيا، أمس الاثنين، تحت عنوان “مجتمع مجزأ: الديناميكيات الداخلية للصراع الليبي”.

ودارت معظم نقاشات ندوة معهد الشرق الأوسط، وهو مؤسسة فكرية غير ربحية وغير حزبية، ومركز ثقافي، حول الأزمة الليبية بدءا من الجغرافيا السياسية والتدخل الدولي، والانقسامات الداخلية بالمجتمع المدني والمؤسسات السياسية الليبية، مشيرة إلى أن كل هذه العوامل كان لها دور أساسي في زعزعة استقرار البلاد منذ سقوط معمر القذافي في عام 2012.

وأوضحت النقاشات بين أطراف الندوة أن الحوكمة في ليبيا مجزأة، مع وجود القليل جدًا من الأطراف الوطنية الفاعلة، كما أنها لا تزال تفتقر إلى المؤسسات السياسية التي يعتبرها جميع الليبيين شرعية.

وتطرقت النقاشات إلى الصراع الدائر والعديد من اللاعبين المحليين والقبليين المتنافسين، بما في ذلك المفسدين الذين أظهروا معارضة إما للسلام أو المصالحة إلا على أساس النصر الكامل من قبل مجموعتهم، وبحث ضيوف الندوة عن العوائق الرئيسية لتحقيق الاستقرار، وكيفية اقتراب ليبيا من توحيد المؤسسات السياسية، والطرق التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها عملية السلام بقيادة الليبين.

وشارك في الطاولة النقاشية المستديرة المغلقة عبر الإنترنت التي نظمها معهد الشرق الأوسط، وبرنامج الحوار السياسي الإقليمي لجنوب البحر الأبيض المتوسط التابع لمؤسسة كونراد أديناور، ومركز السياسات للجنوب الجديد، عددا من الخبراء في مقدمتهم لين إسماعيل، رئيس الجلسة، زميل أول بمركز السياسات للجنوب الجديد، ويونس أبو أيوب مدير قسم الحوكمة وبناء الدولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالأمم المتحدة؛ والمستشار السياسي الرفيع السابق للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

كما شارك في النقاش عماد الدين بادي زميل أول غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط بمركز الأبحاث الأمريكي (أتلانتيك كاونسل) – (المجلس الأطلسي)، وفيرجيني كولومبييه زميل باحث، بمعهد الجامعة الأوروبية، ومحمد دوردة الشريك المؤسس في “ليبيا ديسك”، وهو مركز استشارات متخصصة في المخاطر الجيوسياسية، ويقدم تحليلا للأحداث الليبية.

وامتدت طاولة النقاش لتضم كلا من محمد الجارح مؤسس مشارك بمركز “ليبيا أوت لوك” للأبحاث والاستشارات، وماري فيتزجيرالد الباحثة المستقلة، وأماندا كادليك مؤسس ومدير مركز “إيفولف غافرنس” للأبحاث، وكريم مزران زميل مقيم بمركز الأبحاث الأمريكي (أتلانتيك كاونسل) – (المجلس الأطلسي)، وطارق مجريسي زميل سياسات، ببرنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وأمل العبيدي أستاذ مساعد في السياسة المقارنة، بقسم العلوم السياسية؛ بكلية الاقتصاد، جامعة بنغازي، وجايسون باك باحث غير مقيم، بمعهد الشرق الأوسط؛ ومؤسس شركة “ليبيا أناليسيس”، بالإضافة إلى جوناثان واينر باحث غير مقيم، بمعهد الشرق الأوسط؛ والمبعوث الأمريكي الخاص السابق لليبيا.