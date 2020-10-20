بليحق: النواب يبحثون تطورات الحوار السياسي في ليبيا

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن أعضاء المجلس ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء تطورات الحوار السياسي في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد والحوارات الجارية خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف بليحق أنه جرى خلال جلسة البرلمان التي عقدت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة مناقشة قانون إعادة جامعة السيد محمد بن علي السنوسي التي تم إلغاؤها خلال حقبة النظام السابق .

وأضاف بليحق أنه جرى التصويت على إقرار قانون إعادة جامعة محمد بن علي السنوسي , كما ناقش مجلس النواب في جلسة اليوم القانون الخاص بجهاز الأمن الداخلي وبعد تداول ومناقشة القانون تم الاتفاق على إعادة القانون إلى اللجنة التشريعية لإجراء بعض التعديلات الخاصة بمواد القانون.