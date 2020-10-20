ليبيا الان

“مليتة للنفط” تسعى لتطبيق معايير السلامة في جميع عملياتها

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت إدارة شركة مليتة للنفط والغاز مساء الاثنين اجتماعا ضم الإدارة العامة للعمليات بفرع الغاز والإدارة العامة للصحة والسلامة بالشركة لبحث بعض أعمال الصيانة الجارية حاليا بمجمع مليتة الصناعي ومنصة صبراتة البحرية.

كما تناول الاجتماع عمليات التشغيل ومطابقتها للمواصفات المعتمدة من قبل إدارة الصحة والسلامة في الشركة.

واتفق الحضور على عقد اجتماعات دورية بين الإدارتين بالخصوص لتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للعمليات في التشغيل والصيانة لهذه المواقع.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعي الشركة في اتباع معايير السلامة في جميع عملياتها بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك