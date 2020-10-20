“مليتة للنفط” تسعى لتطبيق معايير السلامة في جميع عملياتها

عقدت إدارة شركة مليتة للنفط والغاز مساء الاثنين اجتماعا ضم الإدارة العامة للعمليات بفرع الغاز والإدارة العامة للصحة والسلامة بالشركة لبحث بعض أعمال الصيانة الجارية حاليا بمجمع مليتة الصناعي ومنصة صبراتة البحرية.

كما تناول الاجتماع عمليات التشغيل ومطابقتها للمواصفات المعتمدة من قبل إدارة الصحة والسلامة في الشركة.

واتفق الحضور على عقد اجتماعات دورية بين الإدارتين بالخصوص لتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للعمليات في التشغيل والصيانة لهذه المواقع.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعي الشركة في اتباع معايير السلامة في جميع عملياتها بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

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