الفريق الطبي بمكتب الطوارئ يطلع على الوضع الوبائي في مدينة زوارة

قام الفريق الطبي بمكتب الطوارئ التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس بزيارة عمل إلى مدينة زوارة للوقوف على الوضع الوبائي، وتقييم جاهزية وأداء مراكز العزل داخل المدينة.

وأوضح مكتب الإعلام بالمركز أن الفريق الطبي أعطى دورات تدريبية للرفع من كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة، كما بحث سبل مكافحة العدوى داخل المرافق الصحية.

يذكر أن زيارة الفريق الطبي تأتي في إطار الحملة الوطنية للتوعية والتدريب التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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