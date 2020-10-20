ليبيا الان

ميناء الحريقة النفطي يستعد لشحن 23 ألف طن من النافتا

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عن رسو ناقلة النفط سو موناكو 1 على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي.

وأفادت الشركة في بيان عبر منصتها الرسمية اليوم الثلاثاء أن الناقلة ستشحن 23 ألف طن من مادة لايت نافتا، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وفي وقت سابق كانت قد رست ناقلة النفط دلتا على رصيف شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، وذلك لشحن مليون برميل نفط خام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك