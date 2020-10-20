ميناء الحريقة النفطي يستعد لشحن 23 ألف طن من النافتا

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عن رسو ناقلة النفط سو موناكو 1 على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي.

وأفادت الشركة في بيان عبر منصتها الرسمية اليوم الثلاثاء أن الناقلة ستشحن 23 ألف طن من مادة لايت نافتا، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وفي وقت سابق كانت قد رست ناقلة النفط دلتا على رصيف شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، وذلك لشحن مليون برميل نفط خام.

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