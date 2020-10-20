شندب: ليبيا تسبح في بؤسها ودمارها منذ استشهاد الزعيم الراحل معمر القذافي

أكد الكاتب اللبناني علي شندب، أن الوقائع الميدانية بينت أن الذي اغتيل منذ تسع سنوات ليس فقط جسد الزعيم الراحل معمر القذافي، بل اغتيل مع الزعيم وأبنائه ورفاقه كل ليبيا، التي وكما تعترف الوقائع أيضا أنها دفنت معه في ذاك القبر المجهول.

وشدد شندب، في مقولة بمناسبة مرور 9 سنوات على استشهاد الزعيم القذافي، على أن الوقائع هي التي تعترف بدون مكابرة أن ليبيا لم تزل ومنذ ذلك اليوم المشؤوم تسبح في بؤسها ودمارها ودمها المتناسل كشلال بين الذي ركبوا موجة الناتو وقد فرقتهم المكاسب والمغانم والمناهب وحولتهم إلى دمى بيد دول الناتو.

وأشار شندب إلى أن دول الناتو تجتهد لتقاسم موارد ليبيا النفطية والمنجمية ومحاصصتها، لاسيما وقد باتت ليبيا مجرد عمارة خربة بدون أسوار ولا أسرار ولا حتى بواب، في وقت كانت فيه زمن الجماهيرية دولة قوية مهابة ومصانة السيادة.

ونوه الكاتب اللبناني إلى أن ليبيا باتت اليوم موزعة بين فنادق الدول القريبة والبعيدة تبحث عن حل لمحنتها التي استطالت بسبب دفن ورثة الناتو لرؤوسهم في رمال الوهم والوهن.

وأضاف أن دول الناتو لا يجدون حلا لمعضلتهم سوى باتخاذ سرت مسقط رأس العقيد، التي باتت مربط فرس التوترات الإقليمية الدولية بفعل الغزوة تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عاصمة لليبيا المؤقتة.

وشدد على أن ليبيا الجديدة القائمة على الوحدة ولم الشمل والمصالحة تنبع مداميكها من داخل ليبيا، وليس من خارجها، مضيفا أن هذا بيد الليبيين متى قرروا ذلك.

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