وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء, أنها بدأت في تنظيم دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية.

وقالت الوزارة عبر حابها على موقع «تويتر»: «في إطار اتفاقية التعاون والاستشارات العسكرية، نواصل التدريبات للقوات المسلحة الليبية. نتيجة للتنسيق مع العناصر المحلية، بدأ تدريب جنود خفر السواحل الليبيين».

ونشرت الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر» صورا لعمليات التدريبات مع إحدى القطع البحرية التي يشرف عليها عسكريين أتراك.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني، مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية، والتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر 2019 ما اثار جدلا واساعا محليا ودوليا.

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