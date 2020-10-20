الشحومي: الفساد استشرى في طرابلس والجهات الحكومية لا تتقيّد كثيرًا بالقواعد المالية

ليبيا – قال الخبير المالي ورئيس سوق الأوراق المالية السابق سليمان الشحومي إنّ الفساد استشرى في العاصمة طرابلس بشكل كبير، مؤكّدًا أنّ الفساد وجد المرتع الخصب، خاصّة في حالة الحروب التي تعيشها ليبيا الآن.

الشحومي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء أشار إلى أنّ ليبيا تعيش مرحلة غير مستقرة، مشكّكًا في دوافع حملات كشف الفساد الآن، إلا أنه استدرك بقوله: “أي محاولة لتقليص هذا الأخطبوط الخطير جدًا محمودة”.

وأضاف أنّ الجهات الحكومية لا تتقيد كثيرًا بالقواعد المالية في العطاءات وترسية العقود تحت ذريعة الظروف المحيطة الآن، والحرب الواقعة في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه التبريرات غير كافية لتوضيح أسباب هذه التصرفات، ما يجعلها تقع في مصيدة الفساد.

الشحومي نوّه إلى أنّ القوانين موجودة لمراقبة وتنظيم الإنفاق العام، لكن ينقصها الاستقرار السياسي والاقتصادي والمؤسساتي الذي يضمن أن يعمل القانون بشكل طبيعي، دون وجود ضغط أو إرهاب من حملة السلاح التي تؤثر على دور الجهات المسؤولة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية