التكبالي: السرقات والفساد انتشرا في عهد السراج وما نراه رتوش لغسل الوجوه الفاسدة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنّ هناك إصرارًا على بقاء الفاسدين في المشهد العام.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء أشار إلى استحواذ جماعة الإخوان على المناصب، وإبعادها كلَّ من ينافسها عن المشهد حتى لا ينكشف الفساد الذي استشرى في كل مؤسسات الدولة، مدللًا على ذلك بطرد جميع من هم لا ينتمون إليها من مجلس الدولة ليظلوا هم المسيطرين.

وتساءل التكبالي، ساخرًا: “كيف يقبض فاسد على فاسد؟”، مضيفًا: “إن السرقات والفساد وكلّ شيء آخر انتشر في عهد السراج، وما نره الآن رتوش لغسل الوجوه الفاسدة”.

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