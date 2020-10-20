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فرنسا: يجب التوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا متضمنا إخراج المرتزقة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحبت فرنسا باستئناف المناقشات الليبية المباشرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الثلاثاء اللجنة العسكرية المشتركة إلى التوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ينص على وقف انتهاكات حظر الأسلحة وخروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وفقا للمبادئ المتفق عليها بمؤتمر برلين.

وأكد بيان الخارجية الفرنسية الذي اطلعت عليه “الساعة 24″، التزام باريس بضمان تقدم الحوار السياسي بين الليبيين بشكل متوازٍ وشامل ضمن الإطار الذي اقترحته الأمم المتحدة بهدف تنظيم الانتخابات على أساس المعايير التي وافق عليها الليبيون.

وشدد البيان على دول جوار ليبيا والتي لها مصلحة مباشرة في تحقيق الاستقرار في البلاد، بضرورة المشاركة بشكل كامل في هذه العملية.

وانطلقت أعمال اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة للجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وبدأت أولى الجلسات للجنة العسكرية المشتركة أمس الاثنين في جنيف، بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وتبحث اللجنة العسكرية المشتركة في جلسات الحوار الأسباب التي أدت إلى استمرار النزاع سنوات طويلة، والتوصل إلى حلها من أجل تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك مسألة تفكيك الميليشيات غير القانونية وجمع السلاح ومصير المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا لمساعدة المليشيات المسلحة في مواجهة الجيش الليبي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • رسالة إلى دول الغربية والعربية حراس المعبد المكلفة بنهب ليبيا

    أستعدوا لدفع ثمن النهب والخراب والدمار و الموت الذي اقترفتموه في ليبيا من 2011 م الى 2020 م أنتم وعبيدكم وحراسكم الماسونيين في الشرق والغرب والجنوب عبر قياداتكم الشيطانية في حكومات الفاتيكان في الشرق والغرب الذي يعمل على نهب ثروات الليبية في الجنوب بتكليف بالاتي :
    1- نهب جبال الذهب بواسطة التشاديين والسودانيين ومعهم عبيدهم في الجنوب من طوارق وتباو لنقلها الى حراس المعبد الفرنسي بالاتفاق السارق خليفة حفتر .
    2- تكليف صدام خليفة حفتر بنهب الوقود وبيعه في السودان والنيجر ومالي وتشاد بسعر 150 الف دينار للخزان بحراسة احفاد حراس المعبد .
    3- وضع ليبيا تحت الاحتلال الغير مباشر من خلال ميلشيات حراي المعبد التشادية والسودانية والروسية والسورية باوامر الفاتكيان وتعليمات عضو حراس المعبد استيفاني عضو المخابرات الخارجية بوزارة الخارجية الامريكية.
    4- حراس المعبد ومن خلفهم بريطانيا يعملون على توحيد جهود العملاء والخونة التابعين لهم أواعضاء حراس المعبد في الشرق بقيادة حفتر والثني وعقيلة مع حراس المعبد في الغرب بقيادة السراج والمشيري والشويهدي على أفلاس ليبيا لصالح حراس المعبد بالتنسيق مع استيفاني .
    5- حراس المعبد هم من قاموا بتكليف مندوبيهم في مصر والجزائر وتشاد والنيجر ومالي والسودان ومالطا تونس المغرب الامارات والاردن والسعودية وتركيا وقطر بنهب وسرقة ثروات ليبيا ونقلها لبنوك حراس المعبد مع استنزاف كافة مواردها الاقتصادية والمالية والنفطية والغازية .
    6- جميع قيادات العالم بمايعرف رؤوساء دول هم عبارة عن قوادة لحراس المعبد بمافيهم امريكا .
    7- خط تهريب الوقود في البحر بين ليبيا ومالطا يتم باشراف حكومة السراج المكلفة بذلك من حراس المعبد.
    8- جميع الدول المتدخلة في ليبيا هي عبارة يافتات ضوئية فقط الاعب الحقيقي هي المخابرات العسكرية الأسرائيلية وجمعيات حراس المعبد السرية التابعة لهم ولشركاتهم المالية .
    9- جميع الاموال التي دفعتها السودان لصالح والولايات المتحدة هي جبال الذهب المسروقة من ليبيا من 2011 م حتى 2020م باشراف المخابرات العامة السودانية والمخابرات الجزائرية صادرة تعليمات بشراء أي حاجة تأتي من ليبيا وبينما مصر تعمل على نهب وسرقة النفط والغاز الليبي من مصفاة الحريقة بمباركة حراس المعبد برئاسة العائلات اليهودية الخمسة التي وضعت السيسي رئيس لمصر لتنسيق حراس نظام الجماهيري التابعين لمعبدهم .
    في الختام على جميع هؤلاء دفع ثمن الخراب والدمار والنهب وتدميرليبيا بمافيهم الليبيين المتحالفين معهم ويعملون لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر بإدارة وأشراف مندوب العائلات الخمسة استيفاني باسم أكاذيب يهودية وخزعبلات شيطانية .
    في نهاية مازلنا نقولوا لكم كل واحد يلعب قدام حوشة

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