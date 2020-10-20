فرنسا تدعو للتوقيع على اتفاق دائم لوقف القتال في ليبيا

دعت وزارة خارجية فرنسا الأطراف الليبية إلى التوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ينص على وقف انتهاكات حظر الأسلحة وخروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها باستئناف المناقشات المباشرة للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 في جنيف برعاية الأمم المتحدة داعية إلى التوقيع، في هذا الإطار، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ينص على وقف انتهاكات حظر الأسلحة وخروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وفق المبادئ المتفق عليها في مؤتمر برلين.

وأكدت فرنسا في بيانها التزامها بضمان تقدم الحوار السياسي الليبي بشكل متوازٍ وشامل ضمن الإطار الذي اقترحته الأمم المتحدة، بهدف تنظيم الانتخابات على أساس المعايير التي يتفق عليها الليبيون مضيفا “ينبغي على الدول المجاورة لليبيا، والتي لها مصلحة مباشرة في تحقيق الاستقرار في البلاد، أن تشارك بشكل كامل في هذه العملية”.