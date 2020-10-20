بلدية أبوسليم: ‎%‎33 من المسحات الأنفية اليومية تؤكد إصابة أصحابها بكورونا

أبلغ فريق الأزمات والطوارئ ببلدية أبوسليم مجلس البلدية أن النتائج الأولية للحالات التي تم أخذها خلال الحملة الطبية بالمدينة تشير إلى تأكد إصابة 33% من إجمالي المسحات الأنفية اليومية، ما يشير إلى تفشي الوباء بالمدينة.

وأعرب فريق الأزمات والطوارئ بالبلدية عن تخوفه من تفشي وانتشار الوباء بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعيا المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد فريق الطورائ على ضرورة ارتداء جميع المواطنين للكمامات الوقائية والتقيد باستمرار تعقيم اليد والنظافة العامة مع تجنب الازدحام عدم إقامة المناسبات.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، ليتجاوز إجمالي الحالات المكتشفة في البلاد 50 ألفًا.

وتماثل للشفاء 570 مصابًا، في حين توفي 14 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.