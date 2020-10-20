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عبدالعزيز: الحرية التي جاءت بها ثورة فبراير ليست ملكًا لأحد

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين إنّ البلاد تمرُّ في مرحلة مفصلية.

عبدالعزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه تم القبض على خلية تعمل على زعزعة الأمن في طرابلس، لافتًا إلى أنّ هناك فئة ممن وصفهم بـ”بقايا القذافي” لا يمانعون استمرار الصراع والدماء في ليبيا طالما هم لايحكمون، بحسب تعبيره.

وأضاف: “ألوم كل وسائل الإعلام ومؤسّسات المجتمع المدني لعدم اهتمامهم بقضية مقابر ترهونة التي لا يوجد لها مثيل على الإطلاق إلا جرائم القذافي، هل نحن يجب علينا إشراك المجرمين ليكونوا في الواجهة؟ هل نحن شعب سيء حتى نقبل بالمجرمين في الواجهة أو نبقى في فوضى؟”.

وأكّد على ضرورة معاقبة كلِّ من يستغل “فبراير” من أجل تنفيذ الجرائم؛ لأنّ الحرية التي جاءت بها “فبراير” ليست ملكًا لأحد.

كما استطرد قائلًا: “هناك من ليس لديه مانع بعقد اجتماعات في أماكن مختلفة مع البعثة الأممية وغيرها ليكون حفتر في المشهد. الوعي المجتمعي الغائب حاليًا هو الضامن الوحيد لعدم تكرار الجرائم. أستغرب من بعض الأعضاء في المجلس الرئاسي الذين يتعاملون مع حفتر”.

واعتبر أنّ حكومة الوفاق تتعامل مع ما وصفها بـ”جرائم المتمرد حفتر” بشكل سياسي وليس بشكل قانونين ووفق ما يريده المجتمع الدولي.

وعلق على بيان مجلس قبائل الجبارنة قائلًا: “الدستور وإدارة الدولة تتكلمون عنها في أراضيكم ونزاعاتكم وحربكم، إدارة الدولة بهذه البيانات تسيء لهم أولًا، أي شخص يتكلم عن القبيلة يعني أنه ضد تكوين الدولة، كما أنّ من صاغ الإعلان الدستوري أغلبهم من المنطقة الشرقية”.

عبدالعزيز رأى أنّ المشهد الليبي تغيّر بعد تاريخ 4 أبريل، مؤكّدًا على ضرورة الحديث عمّا يجمع ليبيا حاليًا.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • حرية فبراير اطيّاح سعدك يامخمور عب زيز يا فاسد علي الاقل كنت في عهد معمر تحسب من الرجال ولكن اليوم انت وغيرك من العملاء تحسب من حريم السلطان العثماني ولقد ألبسك العلم التركي ومازال يختمك علي تينتك بالختم التركي يا واطي يا عديم الشرف ياساقط

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  • الا تستحى يامهبول وين الحرية هل يستطيع اهالى طرابلس التظاهر فيها رفضا للاحتلال والمليشيات الارهابية التى تغتصب العاصمة فكل من خرجوا اطلقت عليهم المليشيات الرصاص ان نكبة فبراير دمرت ليبيا وشردت اهلها وجلبت الفقر والظلام بين الاخوان شر خلق الله حثالة المجتمع حققوا ثراء فاحش من دم الشعب الغلبان ويعيشون فى الخارج مثلك فى احضان العاهرات ووسط الخمور اتفوا عليك انت وكل صرصار فبراير وبلاعة فبراير التى خرجتم منها وام فبراير موزه الملعونة وبغلها حمد ونجلها الدميم .
    ولو كنت ذكر وتؤمن بوجود حرية تعالى الى اى مدينة فى ليبيا لتنعم بهذه الحرية الوهمية !!!

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  • كل صراصير فبراير خارج ليبيا ينعمون بما نهبوه من اموال وتحولوا الى كلاب مسعورة تنبح وتنهش ليبيا وشعبها وجيش لتقبض الثمن من قطرائيل على حسب تقدير الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى ومستشار امير قطر القذر للاعلام والمشرف على كل القنوات المسعورة فى تركيا اتفووووه عليك يامهبول اسطنبول ربنا يرزقك بمنشار خاششقى يقطع جثتك ويرموها للكلاب المسعورة

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  • الا تستحى ياميبون بعد نشر رسائل هيلارى كلينتون التى عرتكم امام العالم كله واسقطت عنكم ورقة التوت واتضح انكم نسوان مثل موزه

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