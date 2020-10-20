تسجيل 4043 إصابة بكورونا و3099 حالة شفاء في مصراتة منذ بدء الجائحة

أفاد المتحدث باسم اللجنة العليا لمجابهة كورونا ببلدية مصراتة، طارق القرطي، بأن إجمالي الحالات المؤكدة في البلدية بلغ 4 آلاف و43 حالة منذ بدء الجائحة، منها 829 حالة نشطة، إلى جانب 115 وفاة.

وأشار القرطي إلى تطبيق البروتوكول الجديد المتعلق بحالات الشفاء والمعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تم حصر الحالات داخل البلدية ليصبح إجمالي حالات الشفاء 3 آلاف و99 حالة، حسب ما أفاد به فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة.

وذكر القرطي أن هذا العدد الكبير لا يمثل حالات الشفاء ليوم واحد، بل هي أعداد تراكمية لحالات الشفاء منذ بدء الجائحة في بلدية مصراتة.

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