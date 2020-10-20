بليحق: مجلس النواب ناقش تطورات الحوار السياسي في ليبيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المجلس ناقش تطورات الحوار السياسي وسبل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكد بليحق، أن المجلس استأنف جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة، وناقش تطورات الحوار السياسي في ليبيا، والحوارات الجارية خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة.

وأضاف بليحق في بيان للمجلس، أن الجلسة ناقشت أيضا القانون الخاص بجهاز الأمن الداخلي، موضحا أنه تم الاتفاق على إعادة القانون إلى اللجنة التشريعية لإجراء بعض التعديلات الخاصة بمواد القانون.

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