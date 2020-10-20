المركز الوطني يقيم ورشة عمل لمديري مكاتب اندماج الفئات الخاصة بطرابلس 

أقامت إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل استهدفت مديري مكاتب اندماج الفئات الخاصة على مستوى بلديات طرابلس الكبرى.

وبين المركز أن الورشة التي التأمت بإدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم تم خلالها التعريف بالفئات الخاصة والمتلازمات المختلفة والأمراض المزمنة، وإجراءات الوقاية المفصلة لهذه الفئات.

مشيرا إلى أن الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر بين المركز الوطني وإدارة اندماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات الشهادة الثانوية، تحت شعار، خدمات خاصة لفئات خاصة في ظروف استثنائية .

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