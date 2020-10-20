ماير: هناك مقترح لجعل مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح وتؤمنها قوات الإتحاد الأوروبي

ليبيا – قال رئيس مركز البحث في قضايا العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية غونتر ماير إنّ هناك سيناريوهين للأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة.

ماير وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء أوضح أنّ السيناريو الأول يتمثّل في اتفاق الأطراف المتحاربة في غرب وشرق ليبيا على وقف دائم لإطلاق النار، ومنطقة منزوعة السلاح تشمل سرت وتؤمّنها قوات من الاتحاد الأوروبي، وحكومة انتقالية مع إجراء انتخابات حرة.

وأضاف: “هذا هو السيناريو الذي يحلم به الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس لهذا السيناريو فرصة في التحوّل إلى واقع”.

ووفق الخبير الألماني فإن السيناريو الثاني يتمثّل في استغلال الأطراف المحاربة خاصّة الميليشيات المدعومة من تركيا في الغرب، أي هدنة مستقبلية في تقوية قوّاتها عددًا وتسليحًا، إلى حدٍّ يصبح معه استئناف القتال مجددًا مسألة وقت، وهذا هو السيناريو الأكثر واقعية.

ماير اختتم بالقول: “رغم جولات المباحثات والمؤتمرات التي عقدت مؤخرًا، لا يمكن توقّع أي اختراق في الأزمة، خاصّة وأن هناك مئات الأطراف ذات المصالح المتعارضة في الداخل الليبي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية