وكالة “أكي” الإيطالية: السراج وباشاغا وسيالة يطيرون إلى روما لبحث الأزمة الليبية

قالت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير خارجيته محمد طاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا سيزورون العاصمة الإيطالية روما خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

وذكرت الوكالة في نبأ لها أن من المتوقع وصول باشاغا غدا إلى روما، بينما يزورها بعد غد الخميس السراج وسيالة.

وأوضحت وكالة الأنباء أنه من المزمع ان يعقد قادة حكومة الوفاق اجتماعات مع نظرائهم الإيطاليين تركز على قضايا من بينها موضوع إدارة تدفقات الهجرة والتعاون الثنائي الاقتصادي وتطورات الأزمة الليبية.