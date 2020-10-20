ليبيا الان

وكالة “أكي” الإيطالية: السراج وباشاغا وسيالة يطيرون إلى روما لبحث الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 47 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير خارجيته محمد طاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا سيزورون العاصمة الإيطالية روما خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

وذكرت الوكالة في نبأ لها أن من المتوقع وصول باشاغا غدا إلى روما، بينما يزورها بعد غد الخميس السراج وسيالة.

وأوضحت وكالة الأنباء أنه من المزمع ان يعقد قادة حكومة الوفاق اجتماعات مع نظرائهم الإيطاليين تركز على قضايا من بينها موضوع إدارة تدفقات الهجرة والتعاون الثنائي الاقتصادي وتطورات الأزمة الليبية.

الوسوم

إيطاليا الوفاق فائز السراج فتحي باشاغا ليبيا محمد سيالة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ربع دستة اشرار من كلاب النار تنتظرهم مزبلة التاريخ لدورهم القذر فى جلب الاحتلال التركى والنفايات الارهابية وحضور اتفاقيتى العار

    رد