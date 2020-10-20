لجنة هيئة التدريس بالجامعة السنوسية تعقد اجتماعها الـ10

عقدت لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية اجتماعها العادي الـ10 لهذا العام بمقر الإدارة العامة.

هذا وتضمنت بنود جدول الاجتماع استعراض الردود العلمية الواردة من اللجان المكلفة بتقييم الإنتاج العلمي المقدم من عدد من أعضاء هيئة التدريس لغرض الترقية العلمية، وطلبات الترقية العلمية الواردة من أعضاء هيئة التدريس، وأوصت بتشكيل لجان علمية لتقييمها، كما ناقشت عددا من الموضوعات ذات الصلة بشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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