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بليحق: مجلس النواب يقر “إعادة جامعة السنوسي” ويطلب تعديل قانون الأمن الداخلي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ما جرى في جلسة المجلس في مدينة بنغازي التي رأسها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة.

وأوضح بليحق في بيان له، اطلعت عليه “الساعة 24″، أن جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ناقشت قانون إعادة جامعة محمد بن علي السنوسي التي تم إلغاؤها إبان النظام السابق.

وقال المتحدث الرسمي إنه “بعد تلاوة مواد هذا القانون ومداولته تم التصويت على إقرار قانون إعادة جامعة محمد بن علي السنوسي”، مضيفا أن مجلس النواب ناقش في الجلسة نفسها القانون الخاص بجهاز الأمن الداخلي، وبعد تداول ومناقشة القانون، تم الاتفاق على إعادة القانون إلى اللجنة التشريعية لإجراء بعض التعديلات الخاصة بمواد القانون.

وتابع بليحق أن الجلسة ناقشت تطورات الحوار السياسي وسبل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا والحوارات الجارية خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.

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الحوار السياسي عبد الله بليحق ليبيا مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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