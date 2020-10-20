السفارة الأمريكية: من المشجع رؤية أمثلة ناجحة للمشاركين بالعملية الديمقراطية

رحبت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا اليوم الثلاثاء بقيام مواطني الزاوية الجنوبية والحربة وجادو وكباو بانتخاب مجالسهم البلدية.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “من المشجع رؤية أمثلة ناجحة لليبيين المشاركين في العملية الديمقراطية” وأعادت السفارة نشر تهنئة البعثة الأممية لمواطني البلديات التي شاركت في الانتخابات.

وهنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الاثنين مواطني الزاوية الجنوبية والحربة وجادو وكباو على انتخابات مجالسهم البلدية مؤكدة أنها تحيي عزم مواطني الزاوية الجنوبية والحربة وجادو وكباو على ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

وأعلنت اليوم الاثنين اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في جادو، الزاوية الجنوب، كاباو، الحرابة والتي جرت جميعها يوم 15 من الشهر الجاري.