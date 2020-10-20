مداهمة وكر للهجرة غير الشرعية جنوب عين الغزالة وضبط 14 مهاجرا مصريا

أعلنت الغرفة المشتركة طبرق عن مداهمة وكر للهجرة غير الشرعية جنوب منطقة عين الغزالة، وضبط 14 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية.
وبحسب بيان للمنطقة اليوم، وبعد ورود المعلومات والتحري للأجهزة الأمنية، تفيد بأن هناك وكرآ جنوب منطقة عين غزالة، يستخدم لغرض احتجاز الهجرة غير الشرعية، وتأكيدا على بسط الأمن ومكافحة هذه الظاهرة وبالتنسيق مع آمر الدوريات الأمنية فرع البطنان، أصدر آمر الغرفة الأمنية المشتركة طبرق اللواء سالم مفتاح الرفادي، تعليماته بتشكيل قوة أمنية مشتركة مع سرعة التحرك والتعامل مع هذه القضية.
ووفق البيان، قامت القوة بضبط كافة العناصر الموجودة داخل الوكر، وعددهم 14 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية، حيث تم نقلهم إلى مكان أمن وإعطاؤهم كل ما يحتاجونه وفق القوانين المعمول بها بالتعامل مع هذه الظاهرة غير القانونية.
ولفت البيان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب مانص عليه القانون وبالتنسيق مع الجانب المصري، إذ سيتم ترحيلهم الأشخاص الـ14 بعد استيفاء كافة الاجراءت حيال هذه القضية.
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