مداهمة وكر للهجرة غير الشرعية جنوب عين الغزالة وضبط 14 مهاجرا مصريا

أعلنت الغرفة المشتركة طبرق عن مداهمة وكر للهجرة غير الشرعية جنوب منطقة عين الغزالة، وضبط 14 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية.

وبحسب بيان للمنطقة اليوم، وبعد ورود المعلومات والتحري للأجهزة الأمنية، تفيد بأن هناك وكرآ جنوب منطقة عين غزالة، يستخدم لغرض احتجاز الهجرة غير الشرعية، وتأكيدا على بسط الأمن ومكافحة هذه الظاهرة وبالتنسيق مع آمر الدوريات الأمنية فرع البطنان، أصدر آمر الغرفة الأمنية المشتركة طبرق اللواء سالم مفتاح الرفادي، تعليماته بتشكيل قوة أمنية مشتركة مع سرعة التحرك والتعامل مع هذه القضية.

ووفق البيان، قامت القوة بضبط كافة العناصر الموجودة داخل الوكر، وعددهم 14 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية، حيث تم نقلهم إلى مكان أمن وإعطاؤهم كل ما يحتاجونه وفق القوانين المعمول بها بالتعامل مع هذه الظاهرة غير القانونية.

ولفت البيان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب مانص عليه القانون وبالتنسيق مع الجانب المصري، إذ سيتم ترحيلهم الأشخاص الـ14 بعد استيفاء كافة الاجراءت حيال هذه القضية.

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