فرنسا ترحب بمفاوضات اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة

أعربت السفارة الفرنسية لدي ليبيا، الثلاثاء، عن ترحيبها باستئناف المفاوضات المباشرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعت السفارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” الأطراف الليبية إلى التوقيع على اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ينص على وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وعلى خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وفقا للمبادئ المتفق عليها في مؤتمر برلين.

وأكدت السفارة الفرنسية أن باريس حريصة على التقدم في الحوار السياسي الليبي بشكل متوازن وشامل برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل لتنظيم انتخابات على أساس المعايير التي اتفق عليها الليبيين.

وطالبت السفارة الفرنسية دول الجوار الليبي بالمشاركة بشكل كامل في العملية السياسية من أجل حل الأزمة الليبية واستقرار البلاد.

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