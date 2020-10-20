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اشطيبة : بعيو أزاح الإعلاميين المؤيدين للبركان لأنه أحد أذرع ” جماهيرية القذافي “

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بارك ناصر اشطيبة آمر ” قوة حماية غريان ” المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين عملية خطف رئيس مؤسسة الإعلام التابعة للرئاسي الصحفي محمد بعيو .

وقال اشطيبة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك في تدوينة تابعتها المرصد : ” ماحدث من قرار تعيين لأحد الأذرع جماهيرية القذافي هو عين الخطأ وما فعله من تنصيب إعلاميين مؤيدين للعدوان على العاصمة لهو كارثة عظمى ” .

وأضاف بأن تعيين ” محمد بعيو ” مسؤولاً عن المؤسسة الإعلامية أبداً لم يكن قراراً صحيحاً خصوصاً و أنه أبعد كل الإعلاميين المناصرين لعملية بركان الغضب و أصبحت الساحة خالية لمجموعة من المتسلقين وفق قوله  .

وختم قائلًا : ” ما فعله اليوم ” بعيو ” من تعيين أحد إعلاميات الكرامة و زميلته في الإنتماء لهو من الفساد إن لم يتكاثف القيادات للضغط على المجلس الرئاسي و السيد الرئيس من أجل سحب قرار التعيين من الأساس  ” .

يشار إلى أن مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة ثوار طرابلس بقيادة أيوب أبوراس كانت قد اقتحمت منزل بعيو واقتادته منه بعد تطويق مقر عمله  فيما ربط بعيو مايحدث بقضية اختلاس سليمان دوغة مدير قناة ليبيا الاحرار الذي يرتبط بصلة قرابة مع أبواراس لمبلغ 35 مليون دينار من حكومة زيدان سنة 2013 لتأسيس قناة .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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