ليبيا الان

آمر ميليشيا طرابلس: قد نقوم بأخطاء لكن لن نبيع دماء رفاقنا

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد آمر مليشيا ثوار طرابلس أيوب أبوراس، على أنه لن يقبل مهما حدث بالتفاوض أو القبول بمن وصفه  بـ”مجرم الحرب وقاتل الأبرياء”، وذلك تزامنًا مع اختطاف عناصره، لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق، محمد بعيو.

أبوراس كتب في تدوينة له عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، أمس الثلاثاء “دماء طاهرة سطرت بها ملاحم تاريخية وكُتب بها تاريخ العزة والشرف والشهامة، قد نقوم بشتى انواع الخطأ فكل يُخطئ ويُصيب ولكن ما لن نقوم به هو بيع دماء رفاقنا وشهداءنا”.

وأضاف “هم من لهم الفخر والخلود وهم من لهم الفضل لوجودنا بعد الله.تضحياتنا لن تقاس باثمان مهما كانت وفكرنا الحر ليس للبيع”.

وادعى أبوراس، أنه يدعم السلام ولا يفرق بين أي منطقة حيث كل الليبيون ينتمون إلى الوطن، قبل أن يشدد على أنه لن يرضي هو ومن معه مهما حصل  بالتفاوض أو القبول بمن سفك الدماء وشرد العائلات ويتّم الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات.

وشدد في الختام بقوله “فنحن أبناء ليبيا ومنها نكون وفيها نفنى، حفظ الله وطننا ولا رضاء لنا بمجرم الحرب أو قاتل الأبرياء.. حفظ الله ليبيا وابناءنا الشرفاء ورحم الله شهداءنا الأبرار”.

وقامت عناصر مليشيا ثوار طرابلس، باختطاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالوفاق محمد عمر بعيو من منرله بمنطقة السبعة، فيما نشرت حسابات تابعة لمليشيا ثوار طرابلس التي يتزعمها أيوب أبوراس، صورة لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو محتجزًا داخل أحد مقراتها بعد اختطافه من منزله في منطقة السبعة.

وأجبرت العناصر المسلحة التي تجمعت أمام مبنى قناة الوطنية، الموظفين فيها على بث أغاني حماسية وإعادة شعار “بركان الغضب” يسار الشاشة بعد إزالته في وقت سابق اليوم واستبداله بوسم #إعلام_السلام.

وفي وقت لاحق، قال محمد بعيو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “المجرمون يهاجمون بيتي الآن في طرابلس”، وذلك إثر قيام عناصر المليشيات المدججة بمضادات طيران بمحاصرة مقر المؤسسة الليبية للإعلام في مبنى قناة ليبيا الوطنية  بطريق الشط.

وكان بعيو خاطب في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 2011م، وكالة الأنباء الليبية التابعة له بالتوقف عن بث ونشر كل ما يتعلق بالحرب الليبية الأهلية ويؤجج الحقد والكراهية، محذرًا كل من يخالف ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يعتزم الامن المسلح على تفتيش والتحرك التنفيذي منطقة حي الاندلس ومناطق أخرى ـ واستهداف مسلح بالرصاص بسيارات الأمن لأي مخلوق أو أجنبي يتجول بكلب أو حيوان أو اماكن تواجد مقاهي الشيشة ـ إستهداف مسلح لحماية المواطنين من داء الكلب الكوروني .

    رد

  • الكل يخطى شماعه يعلقون بها افعالهم الاجرامية مشكله ليبيا فى الوطنية التى داس عليها الزمن الوضع فى ليبيا اشبه بدولة المافيات الشرطة والجيش عبارة عن واجها امام المجتمع الدولى بان يوجد قانون ودوله وفى الحقيقة الخطف والقتل والبتزاز والاخفاء القصرى هو شعار من لايريدون دولة فى سبيل تحقيق مصالحهم الماديه والادارية فى الدولة ليبيا تريد اعادة تنظيف من القذارة ابتداء من الاعلام ومؤسسات والادارات وتعليم والصحة والى مايسمون انفسهم بحماه الثورة وعصابات مجلس الرئاسى

    رد

  • نعم نعم ، صدقت يا بوراس
    انت تسير في درب رفاقك الذين كانوا يناضلون من اجل المناصب القيادية المليشياوية والدولار واليورو والاعتمادات والبقاء في الثروات المنهوبة باسم الثورة ويتعلقون بجدار الوطنية وبمقولة حفظ الله ليبيا لكن في فوضتكم وهمجيتكم بس
    لعنة الله عليك وعلى رفاقك الذين ماتوا من اجل حفظ الله ليبيا في الفوضى والانقسام وسرقة الاموال وطرح الاحمال..

    رد

  • كلم المسلحين في البلدية ـ يرفعوا االشاحنات ويكسروا شعار الشركة الي في فودرات المحركات ـ وارفعهم للنوادي وخلصهوهم بالمخزن .

    رد

  • هل هذه تصلح لتكون عاصمة …؟ هؤلاء الاوباش الصعاليك واللصوص حولوا عروس البحر طرابلس الي جهنم…تم تحويل عروس البحر الي وقف و ملك للعصابات الميليشياوية تحكمها كما تشاء وتقتل وتخطف كل صوت يطالب بالسلام والوطن حتي لا تضيع مكتسباتهم من الدولار والمناصب والاموال…لعنة الله عليكم ياأشاوس الاعتمادات الوهمية والارصدة المليونية ياحثالة المجتمع ويادواعش المال العام…وتحية لكل صوت صادق ..وتحية للسيد /ابعيو الذي قال كلمته بكل شجاعة وامانة …فلا نامت أعين الجبناء…اما انت يابوراس اللعنة ستطاردك اينما ذهبت…ياعميل القردوغان عميل امريكا واسرائيل وراعي الدواعش والعاهرات…لعنة الله عليكم جميعا..وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ..

    رد

  • انها جرائم وليست اخطاء وكلاب النار ليس لهم الفضل فى بقاؤكم على قيد الحياة بل المجتمع الدولى الفاسد الطامع فى نهب ثروة الشعب الليبى وهو من منع الجيش الوطنى من استكمال تحرير طرابلس وتحقيق السيادة الوطنية وسمح ترامب لمجرم الحرب اردوغان بنقل نفتيات ارهابية سورية واسلحة لقتال الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بقرار رسمى بمحاربة ارهابكم يامجرمين

    رد

  • اى ثوار انتم يامجرمين فمعظم اهالى طرابلس يدعمون جيشهم الوطنى بقيادة المشير ياحقير يابوراس حمار بدليل انهم رفضوا ان ينضموا لكم فى اجرامكم رغم تهديدات رجال اعمال فى مصراته لشباب طرابلس مما جعلكم تتوسلوا لاردوغان ليرسل لكم مرتزقة مأجورين راينا زلمة منهم يطلب توفير فتيات له ولجنوده ينيكوهم مقابل الدفاع عنكم ايها الديوث ويحموا الفساد وعندما ياتى شخصية وطنية يرأس الاعلام الوطنى ويريد ان يختلف عن اعلام الاخوان بتركيا الذى يحرض على الفتنة وسفك الدماء وان يكون صادقا ليوحد الشعب الليبى حوله شرقا وغربا تخطفوه لتروجوا اكاذيب وفبركة اعلامية يسخر منها الجميع فجميع قتلى مايسمى بركان الغضب خوارج كلاب النار بنص الحديث الشريف لانهم خرجوا على بيعة نواب الشعب لقائد الجيش الوطنى بنصاب قانونى

    رد

  • ستروا فى الايام القادمة ايها المجرمين واولهم ابوراس انك ستداس بالمداس من مليشيات اخرى ستقاتلكم لتحقق مكاسب اكبر وبالتحديد مليشيات مصراته التابعة لمعتيق وباشاغا الساعية لمناصب كبرى لهما وتكون العاصمة بسرت مما يعنى ضياع مليشيات طرابلس بعد نقل مؤسسات الدولة ومنع الدعم المالى عنها وحلها بمساعدة الجيش الوطنى حيث سنرى عقيلة صالح مع معتيق بالمجلس الرئاسى مع ممثل لفزان وباشاغا رئيسا للوزراء ووقتها راس ابوراس واخوانه ستسلم لعشماوى والجرائم ثابتة عليه

    رد