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«الأمين»: لا ينبغي لـ«أحرار فبراير» أن يصمتوا أمام «أبواق وطبالي سبتمبر»

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، أنه لا ينبغي لمن وصفهم بـ«أحرار فبراير» أن يصمتوا أمام من وصفهم بـ«أبواق وطبالي سبتمبر».

وقال الأمين في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لا خجل من «فبراير» ولا ينبغي لـ«أحرارها» أن يسكتوا أمام «أبواق وطبالي سبتمبر» السافرة والمتغلغلة بمكرها العتيق بالسلطة المتنكرة لها “، بحسب وصفه.

وأضاف “صوت وصورة «فبراير» ليس خلعة من السلطة لتتكلم فيه ماكينة سبتمبر و«هتيفة» المشانق و«أعداء الإعلام الحر» و«حريات التعبير والفكر» من «صعاليك المثابات»”.

وتابع خلال مداخلة تليفزيونية بقناة «فبراير»، الناطقة لما يسمى بـ«ثوار فبراير» “أنصار فبراير، قمعوا وروّعوا بـ«الماكينة البوليسية الأمنية»، التي استعادت كل رجالات الأمن الداخلي والخارجي لـ«الماكينة السبتمبرية»”.

وواصل “اليوم لدينا في طرابلس مكلف من «حكومة الوفاق اللاوطني»، لإعادة إنتاج الخطاب الإعلامي وبروباجندا التطبيل والتزمير، حيث جلبت تلك الحكومة «طبال وزمار سبتمبر» ووضعته على شاشات الليبيين وشاشات «الدولة الوطنية وفبراير»”، بحسب وصفه.

وكانت عدة صفحات ناطقة باسم المليشيات المسلحة وعلى رأسها «بركان الغضب»، قد أعلنت أن كتيبة “ثوار طرابلس” ألقت القبض على رئيس هيئة الإعلام بحكومة الوفاق، بعد قراره بحظر خطاب الكراهية أو نشر ما يتعلق بما أسماها “الحرب الأهلية” على القنوات ووسائل الإعلام التابعة لسلطته، وحظر أيضا ظهور شعار “بركان الغضب” على القنوات الرسمية.

ونشر فرج شيتاو، الذي يقدم نفسه في وسائل إعلام باعتباره صحافي، وهو شقيق مراد شيتاو أحد عناصر ما يسمى بـ”سرايا بنغازي”، على صفحته بـ”توتير”، صورة لمحمد بعيو بعد إلقاء القبض عليه، معلقا عليها:” هذا مصير من يقوم بازدراء شهداء عملية بركان الغضب، ويصفهم بضحايا الحرب الأهلية”.

الوسوم

الحبيب الأمين المليشيات حكومة الوفاق فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • احرار فبراير بيتناكوا من الاتراك يامتناك انظر وراك تجد امك وابوك بيستنوك الا تستحى يامتخلف عقليا بعد ان كشفت تسريبات هيلارى كلينتون حجم المؤامرة على ليبيا وعمالتكم وخيانتكم اتفووووه عليك ياحقير فانتم ياصراصير فبراير قلة حقيرة من حثالة المجتمع الليبى ستدخلوا السجون فى النهاية كما يحدث فى مصر لمن شاركوا فى نكبة 25 يناير من كلاب موزه وبغلها حمد

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  • انت حر مالم تضر اما ان تسفك الدماء وتفسد فى الارض وتهلك الحرث والنسل فلا مكان لك فى ليبيا كفاية عليكم مانهبتوه من دم الشعب وتتمتعون به فى الخارح فى احضان العاهرات وشرب الخمر لو كان عندك ذرة رجولة عد الى ليبيا لتستمتع بفوضى نكبة فبراير !!!

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  • امثالكم من الاغبياء الحقراء مكانهم الطبيعى فى السجون مثل اخوانهم فى مصر والسودان وقريبا جدا لتستمتعوا بهوايتكم المفضلة كاخوان مثليين اخوان لوط

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  • انت مريض ـ ما تتكلمش افضلك ـ وكتب الشعوذة والالحاد تم القبص عليهم فالمطابع ـ وكل كاتب و كاتبة سيتم اعطائهم كتبهم الي كتبتها أيديهم

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  • يا تونسي يا مغفل ليس كل الليبيين ازلام سبتمبر وطز في فبراير وطز في سبتمبر انتم الفبراريين حيوانات ارهابيين جهلة اسوأ من الازلام حثالة اعتديتم على الوطن بالناتو والارهاب والسجون والتعذيب والخطف لعنة الله عليكم وعلى فبراير اللعينة يا صراصير الناتو والاتراك الانجاس يا حمير النجمة والهلال يا كفار

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