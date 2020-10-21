الطبيب: تركيا تعمل على إرباك المسار السياسي الليبي لبناء سلطة محاصصة تحفظ مصالحها

ليبيا -اعتبر رافع الطبيب، الخبير التونسي في الشأن الليبي أنّ قراءة الرئاسة التركية لمجريات الحوار الأمني والعسكري المنعقد في القاهرة وجنيف، تذهب لترجيح سيناريو توحيد الجيش وبسط سيطرته في مناطق نفوذ أنقرة في ليبيا.

الطبيب قال في تصريح لصحيفة “العرب”: إنه على قاعدة هذه القراءة “يُصبح من الأفضل لدى الأتراك إعادة خلط الأوراق ميدانيًا وتغيير مفردات المعادلة الجيواستراتيجية بسحب اتفاق التقاسم للسلطة، وذلك عبر ضرب مدينة سرت لرمزيتها ومركزيتها ضمن التوافقات”.

وأضاف: “هناك أخبار ذات مصداقية ومشاهدات ميدانية، أكّدت تحشيد الآلاف من المرتزقة وعناصر شركة “صادات” الأمنية الخاصّة المقربة من مؤسّسة الرئاسة التركية في منطقة السدادة وغرب مصراتة عمومًا، وتؤكّد أن مخطّط الهجوم على مدينة سرت وخاصة قاعدة القرضابية الجوية قد وصل إلى نهايته ولم يبقَ إلا أمر العمليات”.

كما شدّد على أنّ مؤتمر القبائل والمدن الليبية المنعقد في مدينة سرت قد وضع أسس التقاء القوى الداعية إلى الاستقلال والسيادة، وهو موقف تسانده بقوة الجزائر وتونس وبدرجة أقل مصر، لكنّه لا يجد أي مساندة من طرف تركيا التي تعمل على إرباك المسار السياسي، حتى تعاد صياغة حل على شاكلة اتفاق الصخيرات وبناء سلطة محاصصة تحفظ مصالح أنقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية