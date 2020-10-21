متهما إياه بالانفراد بالقرار.. الراجحي يحمل السراج مسؤولية اختطاف بعيو

حمل الناشط السياسي عبد السلام الراجحي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج مسؤولية اختطاف محمد بعيو المكلف بما يعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام، التابعة لحكومة الوفاق من قبل ما يعرف بمليشيا ثوار طرابلس مساء أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن السبب وراء ما حدث أمس انفراد السراج بالقرارات التي وصفها بغير القانونية

وتساءل الراجحي كيف يكون شخص واحد يقوم بكل شيء ولديه توجه سياسي سابق ولدية حزب سياسي يسعي إلى السلطة

وأفاد الراجحي، أن السراج يتواجد الآن في إسطنبول ولا يدري ما يحدث بليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24