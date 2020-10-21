تسجيل 66 إصابة جديدة في مصراتة و 29 حالة شفاء

قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة إن البلدية سجلت الثلاثاء ستا وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإصابات المؤكدة في البلدية بلغت أربعة آلاف ومئتين وثمانيا وعشرين، منها تسعمئة وأربع وثمانون حالة نشطة، أما عدد حالات الشفاء المسجلة أمس فقد بلغت تسعا وعشرين حالة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء بالبلدية ثلاثة آلاف ومئة وثمانيا وعشرين حالة، والوفيات مئة وست عشرة.

من جانبه أعلن فريق الرصد إجراءه ثلاثمئة وخمس عشرة مسحة أمس، منها مئتان وسبع وستون مسحة من داخل مقره.

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