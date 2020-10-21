رئيس «الحكومة الليبية» يبحث سبل دعم المزارعين ومربي الماشية لتخفيف أعبائهم المالية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي ملف دعم المزارعين ومربي المواشي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الزاراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، بحضور عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة سعيد اسباق.
ناقش الاجتماع كيفية دعم الأعلاف لتخفيف المعاناة على مربي المواشي، بالإضافة إلى احتياجات المزارعين وسبل دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الصيدليات البيطرية، وسير عملها وأبرز الاحتياجات والمشاكل التي تواجهها، وآليات توفيرها وحلحلة تلك المشاكل.
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