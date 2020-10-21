بسبب نقص المسلتزمات الطبية.. مصراتة تقرر عدم استقبال حالات الإصابة بكورونا من خارج البلدية داخل مراكز الكشف والعزل

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الأربعاء، أنها قررت عدم استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا من خارج البلدية داخل مراكز الكشف والعزل بالبلدية.

وقالت اللجنة في منشور لها عبر صفجتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن هذا القرار جاء نتيجة لزيادة عدد حالات الإصابة بكورونا وللنقص الشديد في المستلزمات الطبية والمواد التشغيلية بالإضافة لعدم سداد مستحقات العناصر الطبية وتأخر الدعم اللازم من الدولة لمراكز العزل بالبلدية.

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