اتفق ممثلو اللجنة الليبية التونسية المشتركة مبدئيا على إعادة فتح الحدود بين البلدين مع إستئناف الرحلات الجوية بين الدولتين, وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان, الذي اطلعت عليه “بوابة إفريقيا الإخبارية”, أن “الوفد الليبي برئاسة الدكتور محمود التليسي وعضوية كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة عقد في مقر وزارة الخارجية التونسية اليوم الأربعاء اجتماعا ثنائيا مع نظيره التونسي لمناقشة المسائل العاجلة والملحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين، وتم الاتفاق مبدئيا على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية، كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية”.

وأضاف البيان أنه إلى جانب لقائه بكاتب عام وزارة الخارجية التونسية التقى وكيل الشؤون الفنية بالوزارة بمعالي وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن “بوابة إفريقيا الإخبارية” كانت أول من نشرت خبر وصول الوفد الليبي أمس الثلاثاء إلى تونس للتباحث حول إعادة فتح معبر راس الجدير الحدودي.