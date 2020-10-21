إيطاليا تعترض زورقين من ليبيا يحملان 175 مهاجرا بسواحل لامبيدوزا

قالت مصادر أمنية إيطالية، الأربعاء، إن نحو 260 من المهاجرين غير الشرعيين نزلوا أمس على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال سبع عمليات رسو لسفن على متنها مهاجرين.

وأضافت المصادر أن زوارق قوات حماية الموانئ اعترضت زورقين قادمين من ليبيا يحملان على متنهما 175 مهاجرا.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل جميع المهاجرين إلى منطقة إمبرياكولا لإخضاعهم لتحليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه سيتم نقلهم بعد ذلك إلى سفينة الحجر الصحي العائمة أمام الجزيرة.

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