الوطنية للنفط تبحث مع شركة مبروك للعمليات النفطية تطوير وتهيئة الحقول لوضعها على الإنتاج

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع شركة مبروك للعمليات النفطية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية للشركات المشغّلة، والحرص على تطوير الحقول الحالية وتهيئة الحقول الجديدة والمتضررة لوضعها على الإنتاج.

وذكرت المؤسسة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع حضره رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة مبروك للعمليات النفطية، وعدد من الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعبر الدوائر المغلقة ممثلين عن الشريك الأجنبي.

وأوضحت المؤسسة أن المحور الأول من الاجتماع تركّز على عرض نشاط شركة مبروك في مجال الصحة والسلامة والبيئة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة كورونا في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها.

وأضافت المؤسسة أنه تم بعد ذلك استعراض الاحتياطي العام للشركة من النفط والغاز، إضافةً إلى معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للعشر سنوات القادمة، ونشاطات الحفر التطويري وصيانة وإصلاح الآبار.

وأفادت المؤسسة أنه تم أيضا مناقشة الميزانيات المعتمدة بالخصوص، ومستهدفات وبرامج الشركة للعام 2021، واستعراض كميات الخام المنتج من الحقول، إضافةً إلى مشاريع الصيانة ونسب إنجازها.

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