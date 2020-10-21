الأمم المتحدة تطلق خطة لتوسيع نطاق صدقاتها على أطفال ليبيا

أطلقت مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” التابعتان للأمم المتحدة، اليوم أربعاء، خطة لتوسيع نطاق صدقاتها على أطفال ليبيا.

وأوضحت مفوضية اللاجئين في بيان لها أنها أطلقت خطة مشتركة مع اليونيسيفﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات وتحسين إيصال اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﯿﻦ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ.

وأضافت أن النزاع اﻟﻤﺴﻠﺢ واﻟﻌﻨﻒ واﻟﻨﺰوح عوامل أدت لزﯾﺎدة ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪي اﻷطﻔﺎل ﺧﻼل ﺗﻨﻘﻠﮭﻢ، فضلا عن تقليل وﺻﻮل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ والفحص واﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛورونا.

وأضاف البيان أن المنظمتان تعهدتا ﺑﺒﺬل ﺟﮭﻮد ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ و الإصحاح البيئي.

وأكمل البيان أنه ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ – وھﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ إطﺎر زﻣﻨﻲ ﻗﺼﯿﺮ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ظﺮوف اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ ﻟﮭﻢ. ﺳﺘُﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻣﻤﺎ سيسمح ﺑﺰﯾﺎدة ﻋﺪد اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس، ﻣﻊ اﺳﺘﮭﺪاف 100 طﻔﻞ ھﺬا اﻟﻌﺎم، و500 طﻔﻞ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم 2021.

وقالت القائم بأعمال اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﯿﻮﻧﯿﺴﻒ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ، نارينه اسلنيان في البيان إن الهدف من ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﺷﺪﯾﺪة اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﯿﻦ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ودﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ، وﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺜﺎﻻً ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻀﺮرة واﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻌﮭﺪت اﻟﻮﻛﺎﻟﺘﺎن ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﯿﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻛﺜﺮ إﺣﺘﯿﺎﺟﺎً، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪﻋﻮة ﻹدﻣﺎج اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ اﻟﺠﺪد، وﺳﺘﺴﺘﮭﺪف اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻤﻨﺎطﻖ طﺮاﺑﻠﺲ وﻣﺼﺮاتة وﺳﺒﮭﺎ وﺑﻨﻐﺎزي.

من جانبه قال رﺋﯿﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺟﻮن ﺑﻮل ﻛﺎﻓﺎﻟﯿﺮي إنه ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ إحدى عشر دولة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻮى العالم ﻟﺘنفيذ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة على أمل ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﮭﻮد لتشهد البلاد ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻮﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، بحسب تعبيره.

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