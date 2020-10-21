«خارجية الوفاق»: تونس وافقت مبدئياً على فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية

اتفقت خارجية “حكومة الوفاق” مع وزارة الخارجية التونسية، بشكل مبدئي على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.

وذكر بيان “خارجية الوفاق” أن اجتماعاً ضم محمود التليسي وعضوية كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة في مقر وزارة الخارجية التونسية اليوم الأربعاء مع نظيره التونسي لمناقشة المسائل العاجلة والملحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين، كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

وإلى جانب لقائه بكاتب عام وزارة الخارجية التونسية التقى وكيل الشؤون الفنية بالوزارة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين الشقيقين، بحسب البيان.