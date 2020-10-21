تفاؤل دولي بوقف القتال في ليبيا وطرفا النزاع يتفقان على ميزانية موحدة

أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز، الأربعاء، أنها “متفائلة إلى حد ما” بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في البلاد، وذلك بعد يومين من مفاوضات مباشرة عُقدت في جنيف بين طرفي النزاع، في حين أعلن طرفا النزاع الاتفاق على العمل على ميزانية موحدة للدولة الليبية.

وقالت وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، في مؤتمر صحافي “أنا متفائلة إلى حد ما” بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في البلاد.

وتستند وليامز في تفاؤلها إلى أجواء “الجدية والالتزام”، التي اتسمت بها (وفق قولها)، المحادثات المباشرة الأولى للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تمثل طرفي النزاع. وكانت بدأت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الاثنين في قصر الأمم في جنيف.

ورأت وليامز أن “استقالة السراج يجب أن تساعد على إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، والاتجاه إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً”.

وأعلنت وليامز توصل المتحاورين في جنيف إلى عدد من الاتفاقات الملموسة، مثل فتح الطرق الأساسية في البلاد، وكذلك بعض الرحلات الجوية الداخلية، التي ينبغي أن تخفف حدة الوضع الصعب الذي يعيشه السكان. كما تم التوافق على اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية لضمان استمرار تدفق النفط.

ميزانية موحدة

أعلن أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إن الطرفين المتناحرين في ليبيا سيبدآن قريباً العمل على وضع ميزانية موحدة للدولة في إطار جهود التوصل لاتفاق بينهما.

وأضاف “اليوم نبحث عن توحيد الميزانية حتى تكون قناة الصرف قناة واحدة بين الطرفين”.

واتفق الجانبان على تطبيق عملية تدقيق محاسبي خارجية للمالية العامة لكليهما وبدأت هذه العملية في العام الحالي.

وذكر معيتيق أن حكومة الوفاق الوطني أعدت ميزانية لعام 2021 من المتوقع أن تكون بين 45 و48 مليار دينار (38-40 مليار دولار) تشمل تمويلاً للصحة والتعليم وغيرهما من الخدمات العامة في أنحاء البلد.

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وقال إنه من المتوقع أن تقدم الحكومة المنافسة في الشرق ميزانية متوقعة بين خمسة وثمانية مليارات دينار.

وأضاف “وبعدها يبدأ العمل الفني الدقيق وهو توحيد هاتين الميزانيتين حتى تخرج ميزانية واحدة. وهذا هو المبتغى الرئيس من اللجان الفنية في موضوع توحيد الميزانية”.

وتابع “يعتبر العمود الفقري للاتفاق (مع الجانب المتمركز في الشرق) هو توحيد الميزانية وليس نسب من إيرادات النفط”.

بوزنيقة وبرلين 2

وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعاً على السلطة، منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي عام 2011.

وتتصارع على الحكم سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني ومقرها العاصمة طرابلس، التي لا يزال يرأسها فايز السراج، والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني في الشرق، وتحظى بدعم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

ويتعين على اللجنة العسكرية المشتركة التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير (كانون الثاني) 2020 في برلين، تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام، مع الانسحاب من مواقع عسكرية.

ويشكل عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وكانت جلستان أخريان عُقدتا في أوائل شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لبحث الأزمة الليبية الأولى بين أطراف النزاع المحلي، على طاولة مغربية في بوزنيقة، والثانية بمشاركة أكثر من 23 وزيراً ومسؤولاً دولياً وإقليمياً، برعاية ألمانية، تحت اسم “برلين 2″، مكملة لمسار يناير الماضي، وتبحث تطبيق توصياته بوقف تسليح أطراف النزاع والتدخلات الخارجية فيه، ودعم المسار السياسي ونبذ الخيارات العسكرية، وما تحقق من ذلك وما بقي حبراً على ورق.

وجدد مجلسا النواب والدولة، ممثلَين شرق ليبيا وغربها، في بيان مشترك أصدراه من المغرب آنذاك، تأكيد إيجابية جلسات الحوار، التي استؤنفت جولاتها بعد تعثر قصير، مؤكدين أن التفاهمات حول تقاسم المناصب السيادية تم أكثرها بسلام، ولم يبقَ إلا القليل قبل التوقيع على اتفاق نهائي، قد يشكل قاعدة حقيقية لاتفاق شامل على كل المسارات.