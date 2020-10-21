الثني يطلع على سير عمل الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

اطلع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على سير عمل الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، خلال اجتماع عقده أمس برئيسها، توفيق لمنفي.
وأكد الثني خلال الاجتماع على ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالليبيين والأجانب من خلال الهيئة.
كما أكد على أهمية التعليم المهني والتقني، وضرورة الاستفادة منه في كافة القطاعات الخدمية.
بدوره، أفاد رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بأن الهيئة تستعد للقيام بدورات تعليمية وتدريبية لكافة الشباب وخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة.
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