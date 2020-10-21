الثني يطلع على سير عمل الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

اطلع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على سير عمل الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، خلال اجتماع عقده أمس برئيسها، توفيق لمنفي.

وأكد الثني خلال الاجتماع على ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالليبيين والأجانب من خلال الهيئة.

كما أكد على أهمية التعليم المهني والتقني، وضرورة الاستفادة منه في كافة القطاعات الخدمية.

بدوره، أفاد رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بأن الهيئة تستعد للقيام بدورات تعليمية وتدريبية لكافة الشباب وخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة.

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