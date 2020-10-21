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تصفية شقيق آمر سرية “شهداء الركينة” في الزاوية 

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مسلحين أقدموا على تصفية شقيق آمر سرية “شهداء الركينة” في الزاوية التابعة لقوات حكومة الوفاق عبدالمنعم محمد الغويل. 

وأضاف المصدر أن الغويل من مواليد مارس 1988 ومن سكان منطقة الركينة بمدينة الزاوية، فتح عليه النار من قبل المسلحين أثناء تواجده بتلك المنطقة مساء الأحد. 

وأكد المصدر أن مصادر من المدينة أشارت إلى أن المسلحين الذين أقدموا على تصفية الغويل تابعين لإحدى السرايا ضمن قوات الوفاق. 

وأشار المصدر إلى أن آمر سرية “شهداء الركينة” يدعى عبدالرحمن محمد الغويل أصيب خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية ولايزال يتلقى العلاج في تركيا. 

آمر سرية “شهداء الركينة” عبدالرحمن محمد الغويل
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الزاوية تصفية شهداء_الركينة قوات_الوفاق

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