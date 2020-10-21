بيريغو: غموض السياسة الإيطالية أدى لفشل روما في إعادة مواطنيها المتحجزين بشرق ليبيا

قال عضو مجلس النواب الإيطالي، ماتيو بيريغو، الأربعاء، إن إيطاليا لم تنجح بعد في ظل غموضها الجيوسياسي الدولي بإعادة مواطينيها المحتجزين بشكل غير قانوني في شرق ليبيا، بحسب قوله.

وأضاف بيريغو في تصريحات صحفية، أن ليبيا وسوريا وحقوق الأكراد والتنقيب في المياه القبرصية والآن ناغورنو قره باخ لا يمكن أن تكون أهدافًا توسعية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ولا يمكن المساس بها ، موضحا أن أردوغان يعرف نفسه بأنه وريث السلطان عبد الحميد.

وأكد بيريغو أن من أسباب الصراع بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باخ الميول الاستعمارية لأردوغان.

وأوضح بيريغو، أن حقيقة الصراع في إقليم قره باخ يعود إلى الصراع المستمر منذ قرون بين الأرمن والأذربيجانيين، لافتا إلى أنه من المستحيل تحقيق تهدئة حقيقية في قره باخ بسبب المشاعر بين الشعبين أولاً وقبل كل شئ، بحسب تعبيره.

وأشار بيريغو إلى أن أردوغان يخطط لنشر العثمنة الجديدة في بلاد القوقاز وهو ما دفع أذربيجان إلى شن هجوم عسكري، مضيفا أنه ينبغي دق ناقوس الخطر بالنسبة لأوروبا من الميول الاستعمارية لأردوغان.

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