الثني يتابع سير عمل المؤسسة الليبية للاستثمار

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، سير عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، بصفته رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة.

وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه أمس مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، حسين محمد حسين، حيث تطرق الاجتماع إلى أوضاع المؤسسة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

كما اطلع الثني على أبرز المشاكل التي تواجه الاستثمارات الليبية في أفريقيا وجمهورية مصر العربية خاصة.

هذا وقد أصدر الثني تعليماته بضرورة المتابعة المستمرة وتوثيق كافة الانتهاكات التي تتعرض لها الاستثمارات الليبية في الخارج على أن يتم التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل المحافظة على أموال الأجيال المقبلة.

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