الثني يتابع سير عمل المؤسسة الليبية للاستثمار

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، سير عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، بصفته رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة.
وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه أمس مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، حسين محمد حسين، حيث تطرق الاجتماع إلى أوضاع المؤسسة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.
كما اطلع الثني على أبرز المشاكل التي تواجه الاستثمارات الليبية في أفريقيا وجمهورية مصر العربية خاصة.
هذا وقد أصدر الثني تعليماته بضرورة المتابعة المستمرة وتوثيق كافة الانتهاكات التي تتعرض لها الاستثمارات الليبية في الخارج على أن يتم التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل المحافظة على أموال الأجيال المقبلة.
أضف تعليقـك