احتماع باشاغا ولامورجيزي يركز على محاربة شبكات تهريب البشر

التقت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، اليوم الأربعاء، بوزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها، إن الاجتماع تناول التزام الجانبين بتكثيف الجهود لمحاربة شبكات المتاجرين بالبشر.

وأكدت الوزارة التزام السلطات الإيطالية لاسيما بعد مرور ثلاثة أشهر من مهمتها في طرابلس، بتطوير العلاقات والتنسيق المكثف بين البلدين، وذلك مع تنفيذ برامج التعاون التي بدأت بالفعل.

وأشارت الداخلية الإيطالية إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الحاجة إلى إدارة مراقبة الحدود وتدفقات الهجرة غير الشرعية، واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح في البحر والبر.

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