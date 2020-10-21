وزير خارجية فرنسا: الحوار السياسي الليبي أحد أسباب زيارتي إلى تونس

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أنه توجد حالياً ثلاثة عوامل داعمة لإحلال السلام في ليبيا، مقدراً أنها يمكن أن “تتبلور” في مسار بنّاء يجب أن تشارك فيه دول الجوار.

وقال لودريان أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إنه “توجد ثلاثة مسارات تسير بالتوازي ويمكن أن تتبلور”،

وأضاف: “توجد هدنة، لم يعد يوجد قتال في منطقة سرت الجفرة، أو مجرد مناوشات”، معتبراً أنه من الممكن أن يقْدم طرفا النزاع على “المرور من الهدنة إلى وقف لإطلاق النار”.

وذكر الوزير الفرنسي أن العامل الثاني الذي يمس المستوى الاقتصادي، إذ اعتبر أن “اتفاق رفع الإغلاق عن الموانئ النفطية، يمثّل تطوراً إيجابياً سيتم بمقتضاه إدارة موارد النفط بشكل شفاف وعدم توجيهها لصالح الفصائل المسلحة”.

وفي رأيه، العامل الثالث سياسي ويتعلق بـ”المنتدى السياسي الليبي الليبي الذي اجتمع في مونترو السويسرية في الصيف وسيجتمع مرة أخرى في تونس – وهذا أحد أسباب زيارتي إلى تونس هذا المساء – خلال بضعة أيام لتدارس طريقة تجهيز الانتخابات وتنقيح الدستور” على حد قوله.

ويستكمل لورديان: “هذه العناصر، يضاف إليها انخفاض حركة المقاتلين والأسلحة عبر الحدود، أدت إلى تراجع خطر سورنة البلد قليلاً”.

وتابع الوزير الفرنسي: “قد نكون أمام لحظة مناسبة، يجب استغلالها، ويجب أن تلعب دول الجوار دورها الآن”، وذكر مصر وتشاد والنيجر والجزائر وتونس والمغرب وإيطاليا ومالطا.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز صرحت الأربعاء أنها “متفائلة إلى حد ما” حول إمكانية إقرار وقف دائم لإطلاق النار، عقب يومين من التفاوض المباشر في جنيف بين طرفي النزاع.