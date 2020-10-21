مسلحون يغتالون صاحب سوابق في مسلاتة 

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ذكر مصدر مطلع أن مسلحين أقدموا الخميس الماضي على تصفية حسين يوسف شلغوم الملقب بـ”حسونة” في مدينة مسلاتة.

وأوضح المصدر أن شلغوم من سكان مدينة مسلاتة ويعتبر خارجًا عن القانون وصاحب عدة سوابق جنائية ويتبع أيضًا لقوات حكومة الوفاق.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين الذين استهدفوا شلغوم كانوا يستقلون سيارة مدنية معتمة الزجاج قاموا بفتح النار عليه وكانت إصابته على مستوى الصدر.

ولفت المصدر إلى أن مدينة مسلاتة شهدت أيضًا واقعه قتل أخرى الثلاثاء الماضي وذلك بإقدام المجرم وصاحب السوابق الجنائية طه الدوادي بقتل الشاب علي أبودينة.

وأكد المصدر أن الدوادي يمتهن الأعمال غير المشروعة من قتل وخطف وحرابة وهو من ضمن عناصر قوات حكومة الوفاق وسبق وقد كان مسجون في قضايا جنائية عدة وتمكن من الخروج من السجن خلال أحداث فبراير 2011 .