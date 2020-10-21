غرفة التجارة والصناعة والزراعة تنهي انتخابات شعبها

تنفيذا لقرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم اثنين وستين لسنة ألفين وتسعة عشر بشأن تشكيل لجنة فرعية لانتخاب الشعب بغرفة التجارة والصناعة والزارعة الجفارة، أنجزت اللجنة عملها في انتخاب أربع وعشرين شعبة وفق عملية انتخابية استمرت لستة أيام وانتهت اليوم.
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قناة ليبيا
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