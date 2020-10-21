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لاحتواء تفشي كورونا.. افتتاح مركز عزل في الزهراء

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل بلدية الزهراء حيث وصل عدد الإصابات الى 131 حالة، والوفيات إلى 9 حالات، تم افتتاح مركز العزل الصحي في البلدية لتقديم العلاج للمرضى والحد من انتشار الفيروس.

ويحتوي مركز العزل الصحي على غرفة عناية فائقة ومعمل تحاليل وعدد من غرف العزل مجهزة بالشكل المطلوب بعد أن كان المرضى يقطعون مسافات طويلة لتلقي العلاج في البلديات الأخرى.

ومن شأن هذه الخطوة الحد من انتشار الفيروس في بلدية الزهراء، وتخفيف مشاق التنقل عن المرضى، وتقديم خدمة طبية لائقة للمصابين بفيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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