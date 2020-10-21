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الزاوية لتكرير النفط تبدأ تشغيل وحدات المرافق بمصفاة الشركة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، أن شركة الزاوية لتكريرالنفط بدأت اليوم عمليات تشغيل وحدات المرافق بمصفاة الشركة.

وقالت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن عمليات تشغيل وحدات المرافق بالشركة تمت تحت إشراف الأخصائيين بالمصفاة بمراقبة مرافق تشغيل وحدة الغليات والتي تنتج البخار اللازم في عمليات تشغيل الوحدات الصناعية الأخرى بالشركة .

وأضافت المؤسسة أنه من المتوقع البدء في تشغيل وحدات التكرير بعد تكامل الاستعدادات لعملية التشغيل، لافتة إلى أن عمليات التشغيل ستساهم في توفير احتياجات السوق المحلي من المحروقات.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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