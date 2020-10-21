الهروج والوطنية للنفط تناقشان الوضع في الحقول

ناقش الاجتماع الذي عقد بين شركة الهروج للعمليات النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط، الاحتياطي العام والمخزون من النفط والغاز لكل الحقول التابعة لها، اضافة الى دراسة نشاطات الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار.

هذا وتناول الاجتماع استراتيجية الشركة لإعادة وضع حقل الغاني على الإنتاج تدريجيا بعد تحسن الظروف الأمنية بالحقل ومحيطه، وكذلك دراسة الصعوبات والمشاكل الأمنية بحقل الناقة التي تحول دون إمكانية الشركة لإعادة وضعه على الإنتاج في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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